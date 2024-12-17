«لازم كل يوم أموّت لي حد؟».. ياسمين عبدالعزيز ترد على منتقدي ظهورها بمنتج مقاطعة

علقت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على انتقادات ظهورها الأخير بحقيبة من شركة مقاطعة، وذلك بعد حملتها الدعائية لأحد المنتجات المصرية دعمًا للمقاطعة.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها على «فيسبوك»، بعض التعليقات التي تنتقدها وأوضحت قائلة: «الشنطة دي جايباها من 2018 في حاجات كده كل ما تقدم تحلو».

وردت ياسمين على الانتقادات من خلال نشرها مقطع فيديو من فيلمها «الانسة مامي»، وذلك عبر موقع«إنستجرام»، قائلة :«ايه الغباوة دي، هو لازم كل يوم اموت لي حد على الصبح ولا ايه»

وتداول بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز بالحقيبة باهظة الثمن، حيث قال أحدهم: «هو الشنط دي مش تبع الخواجة ولا دي هاي كوبي، 135 ألف جنيه».

وتمكنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز من احتلال «الترند» بسبب إعلانها الجديد الذي عُرض مؤخرًا، وهو يروج لأحد المنتجات المصرية، وبدت ياسمين فيه متألقة إذ ظهرت بأكثر من «لوك»، واعتمدت وضع المكياج المناسب، وارتدت أزياء مناسبة كذلك للإعلان نفسه.

المصري اليوم