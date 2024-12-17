بالفيديو.. رفضت الحديث معه.. فتاة سودانية تبكي بحرقة وتنفعل على شاب خليجي عاق بوالدته وردة فعل المتابعين: (يا سلاااام السودانيين أحن شعب وأطيب ناس على وجه الأرض)

نشر ناشط خليجي, مقطع فيديو عبر حسابه المتابع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, تابعه الآلاف من جمهوره.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الناشط الخليجي, يقوم بتصوير مقاطع فيديو في شكل كاميرا خفية, بطريقة يقصد من خلالها عكس القيم الإنسانية عند ضيوفه.

وفي مقطع حديث وثق الناشط لردة فعل فتاة سودانية, تجاه تصرفه الذي قصد من خلاله معرفة ردة فعل السودانية عندما تشاهده وهو يتعامل بطريقة مهينة مع والدته.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد دخلت الفتاة السودانية في نوبة بكاء ورفضت الحديث مع الشاب بسبب تعامله مع والدته.

وتفاجأت الفتاة, في ختام المقطع بأن السيناريو, كان عبارة عن مقلب كاميرا خفيفة قام بإعداده الناشط ليتابع الجميع ردة فعلها.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور الخليجي, فقد جاءت معظم التعليقات مشيدة بأخلاق الفتاة السودانية, حيث كتب أحدهم: (يا سلاااام السودانيين أحن شعب وأطيب ناس على وجه الأرض).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين