لدى مشاركتها بالمنتدى، وزيرة الصناعة تؤكد أهمية المنتدى الياباني الافريقي لتعزيز الشراكة مع اليابان

أكدت وزيرة الصناعة الأستاذة محاسن علي يعقوب أهمية المنتدى الياباني الإفريقي لتعزيز الشراكة بين السودان واليابان، ومساهمته في دفع عجلة التنمية الصناعية بالسودان، فضلا عن تعزيز الشراكة مع بقية الدول المشاركة في المنتدى .

وكانت قد أُختتمت في العاصمة الإيفوارية أبيدجان اليوم فعاليات المنتدى الياباني الإفريقي الثالث بمشاركة وزيرة الصناعة إلى جانب عدد كبير من المسؤولين الحكوميين من مختلف الدول الأفريقية، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات اليابانية الرائدة والمنظمات الدولية المهتمة بالصناعة.

وسلطت الوزيرة الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في السودان، لا سيما في مجالات الصناعة ونقل التكنولوجيا ، مشيرة إلى الفرص التي يتيحها هذا التعاون في مختلف المجالات، منوهة إلى أن المنتدى يمثل منصة هامة لبحث مجالات الاستثمار الواعدة في السودان خاصة في القطاع الصناعي.

واوضحت الوزيرة في افادة ل(سونا) ان الشركات اليابانية الرائدة المشاركة في المنتدى قدمت عروض توضيحية حول تجربتها الاستثمارية في أفريقيا وخطتها المستقبلية للتوسع في الاستثمار في أفريقيا .

وابانت ان المشاركين في المنتدى تطرقوا إلى عدد من القضايا المهمة التي تواجه الدول الأفريقية، مثل تحديات التنمية الصناعية، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة، وتطوير البنية التحتية. كما ناقشوا الفرص المتاحة لتعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل الصناعة والطاقة المتجددة، والزراعة، والتكنولوجيا الرقمية.

و على هامش المنتدى التقت الوزيرة بعدد من وزراء الصناعة الأفارقة، كما التقت وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني والذي أبدى إستعداد بلاده للتعاون مع السودان في كل المجالات التي تخص الصناعة.

والتقت كذلك بوفد وكالة التعاون الدولى اليابانية جايكا ووفد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الذين أكدوا ضرورة التواصل لمناقشة سبل التعاون مع وزارة الصناعة.

وشرفت الوزيرة إحتفال السفارة القطرية بابيدجان بالعيد الوطني لدولة قطر مشيدة بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين السودان وقطر.