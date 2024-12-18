السعودية.. بدء العمل بسلم رواتب الوظائف الهندسية 31 الجاري

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، أن سلم رواتب الوظائف الهندسية الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه الاثنين سيبدأ العمل به من 31 ديسمبر الجارى، ويستهدف موظفي الجهات الحكومية شاغلي الوظائف الهندسية وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن ممن هم على سلم رواتب الموظفين العام ويحملون شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية من الجامعات السعودية أو المعترف بها.

واشتملت لائحة الوظائف الهندسية الجديدة وسلم الرواتب على عدد من الجوانب التطويرية للقطاع الهندسي من خلال التحول في المسار الوظيفي للمهندسين من سلم رواتب الموظفين العام إلى المسار المهني على السلم الجديد، والتدرج وفق الفئات المهنية الهندسية المحددة “مهندس، مهندس مشارك، مهندس محترف، مهندس مستشار”، بما يتفق مع نظام ممارسة المهن الهندسية والاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين والتصنيف السعودي الموحد للمهن.

وسيسهم سلّم الرواتب بشكله الجديد في خلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة للكفاءات الهندسية في القطاع الحكومي، ورفع مستوى الممارسة المهنية للمهندسين.

جريدة المدينة