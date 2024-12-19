شاهد نسرين طافش من أمام شجرة الكريسماس في أحدث جلسة تصوير لها

شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها بعض الصور الجديدة لها، وذلك من أحدث جلسة تصوير قامت بها، احتفالا برأس السنة الميلادية، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ونشرت نسرين جلسة التصوير عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة شتوية متميزة، حيث ارتدت جاكيت من الفرو باللون البني، وشورت قصير باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الهادئ الذي يتماشى مع إطلالتها، وكانت تقف أمام شجرة الكريسماس احتفالا برأس السنة الميلادية.

وشاركت مؤخرا الفنانة نسرين طافش، في فيلم “بنقدر ظروفك” بطولة الفنان أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، ومجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

بوابة الأهرام