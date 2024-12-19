رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها من الرياض – صور

شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بعض الصور الجديدة لها، وذلك من أحدث جلسة تصوير قامت بها، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ونشرت رانيا الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت ملابس شتوية باللون الرصاصي، وحقيبة وحذاء كعب عاليا باللون الفضي، كما حرصت على ارتداء بعض الإكسسوارات الرقيقة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الهادئ الذي زاد من جمالها وتألقها.

وشاركت مؤخرا الفنانة رانيا يوسف في العرض المسرحي “حوريني يا كيكي” رفقة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني أبرزهم دينا الشربيني، هالة صدقي، أوس أوس، دياب، أحمد عبدالوهاب، أحمد سلطان وأحمد عبدالهادي، ومن تأليف هاني الطمباري، وإخراج بتول عرفة، والتي عرضت على مسرح محمد العلي – بوليڤار الرياض من 4 إلى 8 ديسمبر.

بوابة الأهرام