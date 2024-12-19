شاهد بالصورة والفيديو.. فرحة الفتاة بإمتلاك السيارة خطفت الأضواء.. شاب سوداني يبيع سيارته الجديدة لمصرية حسناء وساخرون: (تم نقل كرين بحري لمدينة دبي بنجاح)

حظي مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, على إعجاب الآلاف من المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وثق الفيديو للحظات بيع شاب سوداني, لسيارته الجديدة لفتاة مصرية حسناء.

عملية البيع تمت بمدينة دبي, بدولة الإمارات, حيث قام الشاب السوداني, بتوثيق اللحظة عبر كاميرا هاتفه المحمول.

وبحسب متابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع فرحة الفتاة المصرية بامتلاكها سيارة ورخصة قيادة لأول مرة في حياتها.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, قابل المقطع بسخرية كبيرة, حيث كتب أحد متداولي المقطع: (تم نقل كرين بحري لمدينة دبي بنجاح).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين