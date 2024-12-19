شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. طفل سوداني يفاجئ الفنانة ريان الساتة وينال إعجابها زساخرون: (الشبلي مارق)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو للفنانة المثيرة للجدل ريان الساتة, حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة ريان الساتة, وهي تغني في حفل بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتفاجأت المطربة بطفل صغير يرقص مع صديقه, لتقوم بمسكه من يده وتصعد به المسرح ليشاركها الرقص أثناء تقديمها وصلتها الغنائية.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد نجح الطفل في خطف اعجاب المطربة بوصلة الرقص التي قدمها وسط ضحكات وسخرية الجمهور الذي كتب: (الشبلي مارق).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين