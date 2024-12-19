شاهد بالفيديو.. معلق قنوات “بي ان سبورت” يواصل زياراته للمعالم الرياضية البارزة بأم درمان ويقوم بجولة بإستاد المريخ ويكشف: (جنابو المكلف بتأمينه هلالابي)

قام المعلق الرياضي بقنوات “بي ان سبورت”, القطرية بزيارة لإستاد المريخ, بحي العرضة جنوب بمدينة أم درمان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المعلق سوار الدهب, كان قام بزيارة قبل أيام لملعب إستاد الهلال, الند التقليدي لنادي المريخ.

وظهر سوار, خلال المقطع وهو خارج الملعب الشهير الذي احتضن المباراة الفاصلة والشهيرة بين منتخبي مصر, والجزائر, ضمن تصفيات كأس العالم 2010.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد انفجر المعلق الشهير بالضحكات بعد اكتشافه أن “جنابو”, المسؤول المكلف بتأمين استاد المريخ من مشجعي ومحبي نادي الهلال.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين