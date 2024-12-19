شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة الفنانة فهيمة عبد الله تكشف معاناتها مع السؤال المتكرر عن علاقتها بالمطربة: (لا أشبهها وأنا عيوني كبار وأنفي زي نخرة حنان)

خرج فتاة سودانية في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي, كشفت من خلاله عن معاناتها الكبيرة من تشبيهها بالمطربة المعروفة فهيمة عبد الله.

وأكدت الفتاة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, تلقيها أسئلة متكررة من الجمهور عن العلاقة الأسرية التي تجمعها بالمطربة.

حيث نفت في حديثها وجود أي علاقة بينها وبين فهيمة, وذكرت أنها من ولاية الجزيرة بينما ترجع أصول الفنانة لولاية النيل الأبيض.

كما نفت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, وجود أي شبه بينهما, مؤكدة أن عيونها كبيرة بينما عيون فهيمة أصغر قليلاً.

وذكرت أن أنف فهيمة صغيرة, بينما أنفها كبيرة شبيهة بــ”نخرة” حنان, كما يقول الناشط البارز “الانصرافي”.

لكنها عادت وأكدت في ختام حديثها أن تشبيهها بالفنانة فهيمة عبد الله, يعد شرف كبير بالنسبة لها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين