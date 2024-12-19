شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يفاجئ المطربة السودانية الحسناء “رحاب عذاب” أثناء تقديمها وصلة غنائية بأموال “نقطة” عبر تطبيق “بنكك”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين له بعد انتشاره على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنانة الحسناء رحاب عذاب, شقيقة المطربتين عوضية وتوتة عذاب, وهي تغني في حفل بأحد المسارح.

https://www.facebook.com/reel/1237393810821624

حيث تفاجأت المطربة بشاب صعد المسرح وقام بمنحها أموال من النقطة بطريقة حديثة عبر تحويلها في حسابها على تطبيق بنك الخرطوم “بنكك” الذي قامت بكتابته له أثناء تقديمها وصلتها الغنائية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين