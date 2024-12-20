لجنة استبدال العملة بالنيل الأبيض تتفقد المصارف والبنوك التجارية بكوستي وربك

تفقدت اللجنة الفرعية لتغيير واستبدال العملة بولاية النيل الابيض برئاسة العقيد حسان علي عثمان نائب مدير المخابرات العامة بالولاية رئيس اللجنة الفرعية ، صباح اليوم عدد من المصارف والبنوك التجارية بكوستي وربك ، ووقفت اللجنة على مدي التزام البنوك بمنشورات بنك السودان المركزي في تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية وإيداع العملاء لمدخراتتهم المالية بالإضافة للالتزام بسقف السحب اليومي بمبلغ 200 ألف جنيه ، كما اطمأنت اللجنة علي مستوي تأمين البنوك واستمعت لشكاوي وآراء المواطنين عن سير الإجراءات عملية الاستبدال .

وقال مديري الفروع الذين شملتهم زيارة اللجنة ان عمليه تغيير واستبدال العملة تسير بصورة جيدة وأن هنالك إقبال كبير من المواطنين لفتح الحسابات المصرفية وإيداع أموالهم وان هنالك زيادة مضطردة في الإيداع وفتح الحسابات يومياً ، وأكدوا التزامهم بتطبيق كل منشورات بنك السودان المركزي حتى يتحقق الهدف الرئيسي من عملية الاستبدال ، وأشاروا إلى أنهم قاموا بزيادة العاملين والنوافذ لفتح الحسابات واستلام الأموال المودعه ، واعلنوا عن استمرار العمل خلال يومي الجمعة والسبت.