شاهد.. بالأحمر الأنيق.. المذيعة الحسناء ريان الظاهر تبهر المتابعين بإطلالة ملفتة عقب خروجها من المستشفى وجمهورها: (ألف حمدلله على السلامة يا نجمة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صور حديثة للمذيعة السودانية الحسناء ريان الظاهر, والتي كانت قد شغلت الأسافير الأسبوع الماضي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن نجمة قناة النيل الأزرق, السابقة كانت قد ظهرت في صور داخل المستشفى.

وظهرت مذيعة قناة العربية, حديثاً بإطلالة ملفتة وأنيقة بالزي الأحمر خطفت بها الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل محبي المذيعة ريان الظاهر, إطلالتها بسعادة بالغة مع تعليقات: (ألف حمدلله على السلامة يا نجمة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين