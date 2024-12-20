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شاهد بالصور.. بأزياء مثيرة للجدل.. نجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان “لوشي” تحتفل بعيد ميلادها بدبي والجمهور يكشف عن عمرها الحقيقي

2024/12/20
لوشي عيد ميلاد

احتفلت نجمة السوشيال ميديا وحسناء الإعلام السوداني, آلاء المبارك, بعيد ميلادها بمدينة دبي, بدولة الإمارات, التي تقيم فيها.

لوشي عيد ميلاد2

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت النجمة الشهيرة باسم “لوشي”, بنشر صور من احتفالها بعيد ميلادها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

لوشي عيد ميلاد

وظهرت “لوشي”, في لقطات من الحفل المصغر الذي أقامته وهي ترتدي أزياء وصفها المتابعون بالمثيرة للجدل.

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ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كشف متابعون قاموا بمشاركة الصور عن العمر الحقيقي للحسناء “لوشي”, حيث أكد بعض متداولي الصور أن المذيعة الشهيرة أكملت عامها ال 28.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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