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شاهد بالفيديو.. مع وصلة رقص مثيرة.. التيكتوكر السودانية رندا خليل تضع صور قادة الجيش “البرهان وكباشي والعطا” والعلمين السوداني والمصري في مدخل شقتها بالقاهرة

2024/12/20
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عادت التيكتوكر السودانية, المعروفة رندا خليل, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بمقطع فيديو جديد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت رندا, في المقطع وهي تستعرض لمتابعيها مدخل شقتها بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأبرزت التيكتوكر المثيرة للجدل, مدخل الشقة الذي وضعت عليه العلمين السوداني, والمصري ومن فوقهما صور قادة الجيش السوداني البرهان, وكباشي, وياسر العطا.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد زادت رندا خليل, إثارة الجدل بتقديمها وصلة رقص مثيرة على أنغام أغنية الفنان صديق عمر, (ما نتعالى كلنا واحد).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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