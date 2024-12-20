شاهد بالصورة والفيديو.. نجل الفنان الراحل محمد ميرغني يطرب المتابعين بأروع أغنيات والده والجمهور يشيد: (قمة الروعة وسيكتسح الساحة قريباً والخلف ما مات)

أطرب نجل الفنان السوداني, الراحل محمد ميرغني, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بترديده رائعة والده الذي رحل في ديسمبر, من العام الماضي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديو الأغنية التي قدمها نجل الفنان “وليد” خلال إحدى الاستضافت السابقة بقناة النيل الأزرق.

وليد تغنى برائعة والده “اشتقت ليك” بتطريب عالي نال به إشادة الجمهور الذي توقع له مستقبل باهر في الساحة الفنية.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين فقد كتب أحدهم (الخلف ما مات) وكتب آخر: (قمة الروعة وسيكتسح الساحة الفنية قريباً).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين