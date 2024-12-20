شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تستعرض بوصلة رقص مثيرة وساخرون: (سلطانة في الرقص الاستعراضي فقط)

تناقلت صفحات تنشط على موقع الواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع فيديو للفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب, تستعرض في إحدى حفلاتها الغنائية بوصلة رقص مثيرة.

https://www.facebook.com/reel/2712484298939280

حيث تمايلت السلطانة, في الرقص بطريقة أثارت غضب المتابعين الذين سخروا من رقصاتها التي تقدمها في حفلاتها.

ووفقاً لرصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتب أحد المعلقين ساخراً: (سلطانة في الرقص الاستعراضي فقط).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين