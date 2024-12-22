مدير بنك السودان بكوستي : الفئات المستبدلة ال١٠٠٠ و ٥٠٠ جنيه صالحه للتداول في المناطق خارج عملية الاستبدال بالولاية

اكد الاستاذ عبد المنعم عبد العزيز احمد مدير بنك السودان المركزي فرع كوستي ان العملات المستبدلة من فئتي ال ( ١٠٠٠ ، ٥٠٠ ) جنيه صالحه للتداول ومبرءة للذمة في المناطق خارج عملية الاستبدال بمحليات الدويم ، تندلتي والجبلين ، ودعا عبد العزيز في تصريح ل ( سونا ) المواطنين بعدم التخوف من استلام هذه الفئات وأنها صالحه للتداول في هذه المناطق ، وقال ان عمليه تغيير واستبدال العملة تسير بصوره جيده ومنظمة حسب ما هو مخطط له.

واشار إلى ان اقبال المواطنين على عملية الاستبدال وفتح الحسابات المصرفية في ازدياد مضطرد لفتح الحسابات وتوريد العملات فئة ال ١٠٠٠ ، ٥٠٠ جنيه ، وأضاف أن تسهيلات بنك السودان المركزي لتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية بالاوراق الثبوتية ساري المفعول اومنتهية الصلاحية أصل أو صورة أو الرقم الوطني ساهمت في فتح عدد كبير من الحسابات المصرفية الجديدة ، ونبه إلى ان المصارف والبنوك التجارية تعمل بدوام رسمي يومي الجمعة والسبت.