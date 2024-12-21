شاهد بالفيديو.. الفنانة بلقيس تلبي طلب شاب سوداني وتغني له أشهر الأغنيات السودانية المتداولة في الوطن العربي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, والوطن العربي, مقطع فيديو من كواليس حفل أقيم بإحدى الدول العربية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع تم تصويره من كواليس الحفل الذي أحيته الفنانة اليمنية الأصل الإماراتية الجنسية بلقيس فتحي.

حيث ظهرت بلقيس, وهي تستعد للصعود للمسرح, لأداء حفلها الجماهيري ومحاطة بعدد من معجبيها ومرافقيها.

https://www.facebook.com/reel/1283222132823735

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن من ضمن المعجبين الذين ظهروا مع الفنانة الشهيرة, شاب سوداني طلب منها أن تغني له أغنية سودانية.

المطربة بلقيس, لبت طلب المعجب السوداني, وتغنت له خلف الكواليس بأغنية “الليلة بالليل نمشي شارع النيل”, والتي تعد من أكثر الأغنيات السودانية شهرة في الوطن العربي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين