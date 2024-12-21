شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء عربية تشارك شاب سوداني الرقص على أنغام أغنية الفنانة إيمان الشريف وساخرون: (الله أكبر أولادنا مسيطرين)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع محاولة فتاة من إحدى الجنسيات العربية وهي تحاول تعلم الرقص السوداني.

https://fb.watch/wCtxot797Y/

حيث قامت الفتاة الحسناء بمشاركة شاب سوداني, الرقص على أنغام أغنية الفنانة إيمان الشريف, “سبعة ختم”.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فإن معظم التعليقات جاءت ساخرة وطريفة, من ضمنها تعليق لساخر قال فيه: (الله أكبر أولادنا مسيطرين).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين