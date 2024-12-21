شاهد بالفيديو.. على أنغام الفنان “بشة”.. حفل زواج أسطوري لأصغر عروسين بالسودان هذا العام العريس مواليد 2004 وعروسته من مواليد العام 2007 والفرح أقيم بالقاهرة

فاجأ عريس سوداني, وعروسته جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, بحفل زواج أسطوري أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد ناشرو مقطع فيديو من حفل الزفاف أن العرسان هم أصغر عروسين هذا العام.

صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, كشفت عن عمر العروسين, وأكدت أن العريس من مواليد العام 2004 وعروسته من مواليد العام 2007.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أشعل الفنان عثمان بشة, الحفل بأغنياته الخفيفة التي تفاعل معها العروسين والمعازيم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين