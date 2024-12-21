شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة الفنانة أفراح عصام تستعرض جمالها بأزياء مثيرة من المدرجات وتخطف الأضواء على مواقع التواصل السودانية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لفت أنظار الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع فتاة من إحدى الجنسيات العربية, تستعرض جمالها من إحدى المدرجات.

https://www.facebook.com/reel/472907729180568

الحسناء ظهرت بأزياء مثيرة عبارة عن فستان قصير لفتت به أنظار الجمهور الذي أطال الغزل فيها ووصفها بالفاتنة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد شبه متداولوا المقطع وعدد من المعلقين الحسناء العربية بالفنانة السودانية أفراح عصام.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين