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شاهد بالفيديو.. خلال حفل حاشد.. رجل سوداني يعتدي على مراهق أثناء تفاعله في الرقص بلكمة قاضية تسقطه أرضاً بعد سماعه الفنانة تردد (أديني بونية)

2024/12/21
مايك

أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن الفيديو تم تصويره من حفل غنائي أقيم بالسودان, قبل سنوات وحضره عدد كبير من الرجال والشباب.

https://www.facebook.com/reel/1878045142721091

الفيديو أظهر رجل قام بمباغتة مراهق أثناء تفاعله في الرقص على أنغام أغنيات الفنانة, بلكمة قاضية أسقطته أرضاً.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الرجل قام بلكم المراهق بعد سماعه فنانة الحفل تردد (أديني بونية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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