بالفيديو.. هل يسير “جلحة” على درب “كيكل” وينضم للجيش؟ القائد الميداني للدعم السريع يبعث برسالة ساخنة لحميدتي (نحنا ما بنتهدد يا حميدتي وعندنا قوة لا مثيل لها وجيش جرار)

أثار القائد الميداني البارز بصفوف الدعم السريع “جلحة” ضجة إسفيرية كبيرة وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعيي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قائد شجعان كردفان, رسالة ساخنة عبر المقطع لقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي.

وقال جلحة في حديثه الذي أثار الجدل خلال اليومين الماضيين: (نحنا ما بنتهدد يا حميدتي وعندنا قوة لا مثيل لها وجيش جرار).

https://www.facebook.com/reel/2265501513823033

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد رجح بعض المعلقين تصريحات “جلحة”, بأنها إشارة لانسلاخه من الدعم السريع, وانضمامه للجيش كما فعل القائد أبو عاقلة كيكل.

لكن متابعات محرر موقع النيلين, تشير إلى أن الفيديو قديم ويعود تاريخه إلى ما قبل الحرب, أثناء تواجد “جلحة” بدولة ليبيا.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين