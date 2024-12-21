مداراتمنوعات

شاهد بالصورة والفيديو.. “منقبة” سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة على أنغام أغنية الفنان الشبح “شلع البرق” ومتابعون: (زوجته وتحرص على الذهاب معه لحفلاته خوفاً من الشلابات)

2024/12/21
465936905 534367026420590 8289938978195997631 n 1

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين بعد انتشاره عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع “منقبة” تقف بجوار الفنان الشاب أحمد الشبح, وترقص بطريقة مثيرة على أنغام أغنيته الشهيرة “شلع البرق”.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال تعليقاته أكدوا أن “المنقبة” هي زوجة الفنان وتحرص على حضور جميع حفلاته لحراسته من الفتيات.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن استنتاج الجمهور جاء بعد أيام من احتفال الفنان بزواجه من فتاة منقبة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/12/21