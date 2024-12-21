شاهد بالصورة والفيديو.. “منقبة” سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة على أنغام أغنية الفنان الشبح “شلع البرق” ومتابعون: (زوجته وتحرص على الذهاب معه لحفلاته خوفاً من الشلابات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين بعد انتشاره عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع “منقبة” تقف بجوار الفنان الشاب أحمد الشبح, وترقص بطريقة مثيرة على أنغام أغنيته الشهيرة “شلع البرق”.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال تعليقاته أكدوا أن “المنقبة” هي زوجة الفنان وتحرص على حضور جميع حفلاته لحراسته من الفتيات.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن استنتاج الجمهور جاء بعد أيام من احتفال الفنان بزواجه من فتاة منقبة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين