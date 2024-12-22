خلال أيام.. حدث فلكي مهم ينتظر العالم

قالت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” إن كويكبا بحجم مبنى ضخم، يقترب من الأرض، مشيرة إلى أن سرعته عند الاقتراب منها ستصل إلى نحو 15 ميلا في الساعة.

وطمأن الخبراء بأن سيناريو اصطدام الكويكب بالأرض لا توجد فرصة لحدوثه، وذلك بعد انتشار تحذيرات من نتائج كارثية حال اصطدامه.

ويحمل الكويكب الاسم الكودي “إكس إن 1” 2024، ويتراوح قطر الكويكب بين 29 إلى 70 مترًا، وفقا لجيس لي عالم الفلك في مرصد جرينتش الملك.

وتابع: “إذا حدث اصطدام بين هذا الكويكب والأرض سيؤدي ذلك إلى حدوث انفجار يكافئ 12 مليون طن من مادي “تي إن تي”.

وأضاف: “سيكون حجم المساحة التي تتعرض للتدمير نحو ألفي كيلومتر”، وأن “هذا الحدث يذكر البشرية بخطورة احتمال اصطدام الأرض بكويكبات ضخمة”.

يذكر أنه تم اكتشاف هذا الكويكب في الـ12 من ديسمبر الجاري، وأفادت وكالة “ناسا” أنه قريب من الأرض دون أن تبدأ تصنيفه باعتباره تهديدا لها.

وبحسب إحصائيات “ناسا”، فإن الكويكب من المتوقع أن يصل ليلة الـ24 من ديسمبر.

إرم