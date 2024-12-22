شاهد بالفيديو.. المطربة هدى عربي تغني مع الفنان حسين شندي في حفل بالإمارات وتمنحه  “شبال” مثير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين على السوشيال ميديا السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع تم تصويره من حفل سوداني, أقيم بدولة الإمارات العربية.

وتغنى في الحفل الفنان الكبير حسين شندي, بجانب المطربة الشهيرة هدى عربي, حيث أطرب الثنائي المعازيم والحضور الذين ضاقت بهم جنبات القاعة.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد لفتت السلطانة هدى عربي,, أنظار المتابعين بمنحها الفنان حسين شندي, “شبال” أثناء تقديمه وصلته الغنائية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين