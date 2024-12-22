شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا السوداني عبد الرحيم يصل القاهرة ويؤكد رغبته في الزواج من فتاة مصرية

وصل العاصمة المصرية القاهرة, خلال الأسابيع الماضية نجم السوشيال ميديا السوداني المعروف عبد الرحيم, الذي اشتهر بتقديمه إعلانات لرجال المال والأعمال.

وكان عبد الرحيم, قد ظهر لأول مرة في مقاطع فيديو حققت رواجاً كبيراً مع التيكتوكر فايز الطليح, أب شنب.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وصل عبد الرحيم, القاهرة وحرص على الالتقاء بعدد من النجوم المقيمين بمصر, أبرزهم الفنان أحمد فتح الله, وفنان الربابة أبو القاسم ود دوبا.

وأكد نجم السوشيال ميديا, خلال لقاء مع الإعلامي المنتتصر بالله, أن يريد الاستقرار في القاهرة والزواج من فتاة مصرية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين