شاهد.. الصحفي والقيادي بالدعم السريع إبراهيم بقال يهاجم “الشوايقة” بعبارات قاسية جداً ويطالب بتوجيه المسيرات لتضرب المساجد والمدارس بالولاية الشمالية

أثار الصحفي والقيادي بقوات الدعم السريع, إبراهيم سراج بقال, ضجة إسفيرية كبيرة وذلك بعد ظهوره في بث مباشر عبر تطبيق “تيك توك”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حل “بقال” ضيفاً على القيادي الآخر بالدعم السريع, الربيع عبد المنعم.

وشن “بقال”, خلال حديثه للربيع وضيوفه هجوماً عنيفاً على الشماليين, عموماً دون استثناء ووصفهم جميعاً بالسيئين.

وقال الصحفي بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (كل الشوايقة أولاد حرام ويجب توجيه المسيرات لتضرب المساجد والمدارس بالولاية الشمالية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين