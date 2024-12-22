رغم تشجيعها للفريق.. الصحفية فاطمة الصادق تسخر من هزيمة برشلونة أمام أتليتكو بلقطة ساخرة (ده حالكم ومافي فرق بينكم وبين الجنجويد)

نشرت الصحفية السودانية المعروفة فاطمة الصادق, تغريدة ساخرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد سخرت الصحفية, من خسارة فريق برشلونة الاسباني على يد أتليتكو مدريد في قمة مباريات الدوري الاسباني.

الصحفية المعروفة بتشجيعها للنادي الكتالوني, عبرت عن غضبها من الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق وتسببت في تراجعه للمركز الثالث المتوقع في جدول ترتيب الدوري الاسباني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت فاطمة الصادق صورة لقائد برشلونة رافينيا, ظهر من خلالها وهو متحسر على الهزيمة وكتبت عليها: (قوم يا اخوي تقوم قيامتك ده حالكم ،،ماف فرق بينكم والجنجويد).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين