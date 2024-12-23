والي الخرطوم يتفقد أسر شهداء معركة الكرامة ويؤكد أن النصر قريب

وحيا الوالي أرواح الشهداء الذين كانوا في الخطوط الأماميه يزودون بكل عزة وكرامه عن الشعب الأبي وقال الشهداء هم أكرم منا ويشفعون في أهلهم ولابد لنا إن نعض على ماقدموه بالنواجز مؤكدا إن حكومة الولاية ستظل راعيه لكل أسر الشهداء وتقديم كل ما يعين على الحياة الكريمة وهو أقل ما يقدم مبشرا بانتصار كبير تنعم به البلاد على المليشيا التي انتهكت الأعراض وشردت الأسر ونهبت كل الممتلكات أسر الشهداء تقدموا بالشكر لوالي الخرطوم لاهتمامه ووقوفه معهم وموآساتهم على الفقد الذي يعد فداء للوطن وعزته داعين الي السير في طريق الشهداء الذين سقطوا في سبيل نصرة الحق والكرامه.