سياسية
والي الخرطوم يتفقد أسر شهداء معركة الكرامة ويؤكد أن النصر قريب
تقدم معركة الكرامة الشهداء والجرحى فداءً للوطن في كل المحاور بولاية الخرطوم حيث تفقد والى الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة أسر الشهداء بكرري وشملت الزيارات أسرة الشهيد محمد طيفور محمد آدم بالحاره ٧٥ وأسرة الشهيد صلاح كمال فضل الله بالحارة ٥٧ وأسرة الشهيد أبوبكر محمد آدم خميس صيام بالفتح ٢ مربع ٢٢ وبحضور ممثل مركز الشهيد بجهاز المخابرات العامة العقيد أيمن بابكر وممثل منظمة الكرامة محمد عوض طيفور وكتيبة الفرقان ومتحرك أسود العرين.
وحيا الوالي أرواح الشهداء الذين كانوا في الخطوط الأماميه يزودون بكل عزة وكرامه عن الشعب الأبي وقال الشهداء هم أكرم منا ويشفعون في أهلهم ولابد لنا إن نعض على ماقدموه بالنواجز مؤكدا إن حكومة الولاية ستظل راعيه لكل أسر الشهداء وتقديم كل ما يعين على الحياة الكريمة وهو أقل ما يقدم مبشرا بانتصار كبير تنعم به البلاد على المليشيا التي انتهكت الأعراض وشردت الأسر ونهبت كل الممتلكات أسر الشهداء تقدموا بالشكر لوالي الخرطوم لاهتمامه ووقوفه معهم وموآساتهم على الفقد الذي يعد فداء للوطن وعزته داعين الي السير في طريق الشهداء الذين سقطوا في سبيل نصرة الحق والكرامه.
كما تحدث رفقاء الشهداء داعين أن يتقبلهم المولى في جنات الخلد وإن يتحقق النصر العاجل للقوات المسلحة والقوات النظاميه الأخرى والمستنفرين مؤكدين الوعد والعزم لتحرير كل شبر دنسه الأعداء.
سونا