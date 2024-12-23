شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تخطف الأضواء بوصلة رقص خلف زوجها وتبهر المتابعين بأناقتها الملفتة

عادت الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف, لتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الشريف في المقطع خلال إستراحة فاصل غنائي قدمته ف حفل بإحدى دول الخليج.

https://www.facebook.com/reel/570047412616444

المطربة الشهيرة أبهرت المتابعين بأناقتها بعد ظهورها بالثوب السوداني الأنيق, وظهرت وهي تتفاعل على أنغام الموسيقى التي قدمتها فرقتها بقيادة زوجها العازف “إيهاب”.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تمايلت الفنانة في الرقص وهي جالسة خلف زوجها, وسط تعليقات إيجابية من جمهورها ومتابعيها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين