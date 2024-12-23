شاهد بالفيديو.. حفل زواج أسطوري لشاب سوداني من حسناء مغربية بالقاهرة.. العروس ترتدي “الجرتق” وفنان الحفل عثمان بشة يغني للشعبين السوداني والمغربي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل زواج فريد أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الزواج الذي وصف بالأسطوري جمع بين عروسين من جنسيتين مختلفتين.

ووفقاً لما أوردت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الناشرة للمقطع فإن العريس سوداني, الجنسية والعروس مغربية الجنسية.

https://www.facebook.com/reel/580850471044782

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فإن الحفل الأسطوري أقيم بإحدى القاعات الفخمة بالعاصمة المصرية القاهرة.

مطرب الحفل الفنان عثمان بشة, تغني لأهل العروسين, حيث ردد أغنياته السودانية الخفيفة وبعض الأغنيات المغربية التي تفاعل معها أهل العروس التي ظهرت بأزياء الجرتق السوداني.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين