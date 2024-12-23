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شاهد بالفيديو.. تغيرت ملامحها وأصبحت من المطربات الحسناوات.. فنانة “السيل” الشهيرة ريماز ياسر تعود للظهور بعد طول غياب بالزي العسكري وتغني للجيش

2024/12/23
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عادت الفنانة السودانية الصاعدة ريماز ياسر, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة طويلة من الغياب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنانة ريماز, كانت قد خلقت لنفسها شعبية كبيرة بعد ظهورها وهي تغني وسط السيول, خلال إحدى الفيضانات التي شهدها السودان, قبل عدة سنوات.

ريماز, ظهرت في مقطع فيديو حديث وهي ترتدي الزي العسكري للجيش السوداني, ووتغني بأغنية (الحارس مالنا ودمنا).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد لفتت الفنانة الصاعدة أنظار المتابعين بعد أن غير الزمن ملامحها وأصبحت من المطربات الحسناوات وفقاً لتعليقات المتابعين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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