شاهد بالصور والفيديو.. مع اقتراب تحريرها.. حسناء سودانية ترقص بطريقة هستيرية على أنغام (الليلة عرسك يا الجزيرة) وتؤكد: (من حبي لمدني تحمست مع الأغنية)

لفتت فتاة سودانية حسناء أنظار المتابعين, بنشرها مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الحسناء ظهرت ترقص بتفاعل وبطريقة هستيرية على أنغام أغنية الفنانة ندى القلعة (الليلة عرسك يا الجزيرة).

https://www.facebook.com/reel/1229376818383721

وكتبت الفتاة على المقطع الذي حظي بتفاعل كبير من قبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي: (من حبي لمدني تحمست مع الأغنية).

الجدير بالذكر أن الجيش السوداني, أظهر تقدماً كبيراً خلال الأيام الماضية في ولاية الجزيرة التي اقترب من تحريرها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين