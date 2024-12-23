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شاهد بالصور والفيديو.. مع اقتراب تحريرها.. حسناء سودانية ترقص بطريقة هستيرية على أنغام (الليلة عرسك يا الجزيرة) وتؤكد: (من حبي لمدني تحمست مع الأغنية)

2024/12/23
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لفتت فتاة سودانية حسناء أنظار المتابعين, بنشرها مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الحسناء ظهرت ترقص بتفاعل وبطريقة هستيرية على أنغام أغنية الفنانة ندى القلعة (الليلة عرسك يا الجزيرة).

https://www.facebook.com/reel/1229376818383721

وكتبت الفتاة على المقطع الذي حظي بتفاعل كبير من قبل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي: (من حبي لمدني تحمست مع الأغنية).

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الجدير بالذكر أن الجيش السوداني, أظهر تقدماً كبيراً خلال الأيام الماضية في ولاية الجزيرة التي اقترب من تحريرها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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