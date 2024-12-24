الترتيبات لإنعقاد الملتقى الاستثماري بمدينة عطبرة

أعلنت وزيرة الاستثمار الاستاذة احلام مدني مهدي أن التحضيرات والترتبيات جارية لإنعقاد الملتقى الاستثماري الذي تستضيفه مدينة عطبرة بولاية نهر النيل في يناير المقبل.

وقالت خلال استقبالها لوالي ولايه نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد بمقر الوزارة بولاية نهر النيل أنه تم وضع نموذج لبعض الشركات التي كان لها بصمة في الولاية والتي أسهمت بانتاجها في الاستقرار معلنا عن تخصيص جناح خاص لهذه الشركات ممثل في جناح الجيولوجيا لعرض أنواع المعادن النادره في المعرض الذي سيصاحب الملتقى بجانب جناح الشركه شركه تالا لإنتاج اللحوم وشركة الرخام.

وقدمت السيدة الوزيرة شرحا لمهام الوزاره بمدينة عطبره بحضور السيد عثمان عبدالرحيم وزير الاستثمار والسياحة والصناعة والتعدين والمحاجر بالولاية والمدراء العامين بوزارة الاستثمار وأمين عام المجلس القومى للأسواق والمناطق الحرة.

وأشارت إلى أن مجالات الاستثمار تسير بخطى حثيثة مشيره إلى دخول مستثمرين جدد في السودان.

من جانبه ثمن والي نهر النيل الجهود التي تقوم بها الوزارة في جذب المستثمرين، داعيا إلى ضرورة أحكام التنسيق لانعقاد الملتقى حتى يكون نموذجا.