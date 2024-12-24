واتساب يحدد 2025 موعدا لوقف دعم الأجهزة التي تعمل بـ«Android KitKat»

أعلن تطبيق “واتساب” عن قراره بإنهاء دعم بعض الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد قديم اعتبارا من بداية عام 2025.

واعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2025، لن يعمل التطبيق على أجهزة أندرويد التي تعتمد على نظام “Android KitKat” أو الإصدارات الأقدم من هذا النظام.

وبموجب هذا التغيير، سيضطر مستخدمو الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد قديم إلى استبدال أجهزتهم بأخرى حديثة إذا كانوا يرغبون في الاستمرار باستخدام تطبيق “واتساب”.

ويأتي هذا القرار في إطار تحديثات “واتساب” المستمرة، التي تشمل إضافة ميزات جديدة قد لا تتمكن الأجهزة القديمة من دعمها.

أسباب إنهاء الدعم

وفقا لموقع “mint” التقني فإن السبب الرئيسي وراء هذا التغيير هو أن الأجهزة التي تعمل بنظام “Android KitKat” أو الإصدارات الأقدم لا تمتلك القدرة على تشغيل الميزات الجديدة التي سيطرحها “واتساب” في المستقبل.

وبالتالي، فإن التطبيق لن يكون قادرا على تلبية احتياجات المستخدمين الذين لا يمتلكون أجهزة تدعم تلك التحديثات.

الأجهزة المتأثرة

وستتأثر العديد من الهواتف الذكية الشهيرة بهذا القرار، ومنها أجهزة مثل “Samsung Galaxy S3″، و”Motorola Moto G”، و”HTC One X”، و”Sony Xperia Z”.

والجدير بالذكر أن إصدار “Android KitKat” كان قد تم إطلاقه في عام 2013، وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة “غوغل” عن إنهاء دعم هذا الإصدار من نظام التشغيل.

ويعد هذا التغيير جزءا من توجه “واتساب” نحو تحسين أداء التطبيق وتقديم ميزات جديدة تتطلب أجهزة ذات إمكانيات أعلى.

العين الاخبارية