تعرف على أفضل 5 خضروات مفيدة لمرضى السكري

كشف خبراء عن أبرز الخضروات المفيدة لمرضى السكري، وذلك حسبما جاء في موقع، ” eatingwell.

وأوضحوا أن هذه الخضروات هي:-

الخضروات الورقية الداكنة

تعتبر الخضروات الورقية الداكنة، مثل الكرنب والسبانخ والكرنب الأخضر والجرجير، خيارًا مثاليًا للأشخاص المصابين بمرض السكري، وذلك بفضل محتواها العالي من فيتامينات أ، ج، ك، بالإضافة إلى حمض الفوليك وحمض ألفا ليبويك، وهو مضاد للأكسدة يمكن أن يعزز حساسية الأنسولين.

الطماطم

مصدر جيد للألياف وغنية بفيتامينات أ و ج، في حين أنها منخفضة السعرات الحرارية، كما أنها وفيرة في الليكوبين، وهو مضاد للأكسدة ربطته الدراسات بإدارة أفضل لسكر الدم.

الباذنجان

يتميز بخصائص مضادة للأكسدة لمحاربة تلف الخلايا في الجسم، مما يوفر الألياف، والتي يمكن أن تساعد في إدارة نسبة السكر في الدم.

البنجر

البنجر من الخضروات الغنية بالنترات، وهو مركب يمكن أن يقلل من ضغط الدم ويدعم صحة الدورة الدموية بشكل عام، ليس هذا فحسب، بل إن البنجر أيضًا مصدر جيد للمعادن مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي تؤثر أيضًا على مستويات ضغط الدم الصحية.

البامية

تشير الأبحاث إلى أن الاستهلاك المنتظم للبامية قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم.

المرصد