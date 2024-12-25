خالد الجندي: علينا الانشغال بمحاسبة أنفسنا في هذه الأيام قبل نهاية العام

قال الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه علينا هذه الأيام فى نهاية العام أن ينشغل كل منا بمحاسبة نفسه على ما مضى حتى يغفر الله له ما فات ونخرج من هذا العام بلا ذنب أو خطيئة، مضيفا: “إذا كان فى أى حسابات للناس ترد الحقوق إلى أصحابها واستغفر لذنوبك”.

وأضاف خالد الجندى، خلال تقديم برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على قناة دى إم سى، علينا أن نجعل الخوافى من صدقة والبر والاحسان هذه الأيام لما سلف من ذنوب وأعمال، قائلا: “إذا انشغل الناس بمعصية الله نرجوا منك أن تفعل العكس وهذه هى العبادة الحقيقية والأصل فيها مخالفة ما يفعله الناس إذا فعلوا معاصى وموبقات”.

وتابع: “احرص على النهايات يغفر الله لك ما حدث من البدايات وتمر خلال أيام سنة بحلوها ومرها وفاضل سبع أيام وهذه مدة كافية لختم القرآن وتقدر تملئ هذا الاسبوع بأعمال الطاعات ليغفر الله لك ونقدر نتوب ونستغفر خلال هذه الايام”.

صدى البلد