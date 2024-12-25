وزير شؤون مجلس الوزراء : عملية استبدال العملة تسير وفقا للموجهات

قال الاستاذ عثمان حسين وزير شؤون مجلس الوزراء أن عملية استبدال العملة تسير وفقا للموجهات والاهداف المحددة وهى خطوة فى الاتجاه الصحيح .

وقال ان تمديد فترة استبدال العملة لاسبوع ، يجيء نتاجا للاستجابة للتدفق النقدي الكبير من الشركات والقطاع الخاص والافراد .

ووقف الاستاذ عثمان حسين خلال زيارته لبنك السودان المركزى الثلاثاء ببورتسودان ولقائه بمحافظ بنك السودان المركزي الأستاذ برعي صديق على سير عملية استبدال العملة ومتطلبات العمل من استبدال وتهيئة واعداد والربط التقني ومتطلباته وجهود العاملين فى تقديرات وتقييم المراحل المختلفة وفقا للخطة والاهداف الموضوعة .

وقدم وزير شؤون مجلس الوزراء فى تصريحات صحفية الشكر لكل العاملين ببنك السودان المركزي والمصارف المختلفة ، مثمنا جهود كل المساهمين في سير عملية الاستبدال من الاجهزة المختلفة .

واضاف ان عملية الاستبدال تسير وفقا للموجهات والاهداف المحددة وهي خطوة في المسار الصحيح وتحول ضروري ، مؤكدا أهمية التحول التقني وتنفيذ العمليات النقدية عبر المسار الإلكتروني.