بالفيديو.. شاهد لحظة “جغم” القائد الميداني للدعم السريع “بيتر” أثناء مخاطبته الجنود وتحفيزهم على يد أحد القناصين بمدينة بحري وساخرون: (وداهو السماء ذات البروج قبل يكمل كلامو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو نال حظه من الشهرة بعد مشاركته على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع لحظة تصفية أحد القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع, بمنطقة بحري.

حيث ظهر القائد “بيتر”, وهو يخاطب الجنود ويطمئن أنصار الدعم السريع, بتواجدهم بمدينة بحري, التي قطع الجيش شوط كبير في تنظيفها وتحريرها.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تعرض “بيتر” للتصفية على يد أحد القناصين بالجيش, وذلك أثناء حديثه عن تواجدهم أمام مصانع “ويتا” ببحري.

جمهور مواقع التواصل, قابل تصفية “بيتر” بسخرية كبيرة, حيث كتب أحد المعلقين: (وداهو السماء ذات البروج قبل يكمل كلامو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين