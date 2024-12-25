شاهد بالصورة.. من القاهرة.. الفنانة هدى عربي تعود لإشعال مواقع التواصل بــ(غمزة) جديدة وتقول: (عارفاها ماشة وين وما دايرة تعليقات)

عادت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بلقطة جديدة حظيت بتفاعل منقطع النظير من قبل جمهورها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت سلطانة الطرب السوداني, بنشر صورة حديثة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

الصورة التي تفاعل معها أكثر من 7 ألف متابع خلال ساعات, أظهرت المطربة الشهيرة وهي تغمز بعينها.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد كتبت الفنانة على اللقطة: (الغمزة دي عارفاها ماشة وين ما دايرة تعليقات في البوست دة).

الجدير بالذكر أن هدى عربي, كانت قد وصلت العاصمة المصرية القاهرة, خلال اليومين الماضيين وأحيت حفل خاص بأحد فنادق القاهرة عقب وصولها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين