شيخ الامين يقدم التهنئة للمسيحيين بأعياد الميلاد

‏هذه المناسبة المباركة هي رمز للمحبة، والتسامح، والإنسانية التي جمعتنا جميعاً، فنحن في وجه التحديات متحالفين متحدين لا نعرف الفوارق والطبَقيّة، أسأل الله أن يعم السلام بلادنا وقلوب الجميع، وأن تكون هذه الأيام المباركة فرصة لتجديد الأمل والتآخي بين الشعوب، أفراحكم أفراحنا وسعادتكم سعادتنا، فنحن في الوطن الواحد نعيش بالمحبة و الوئام.