شاهد بالفيديو.. على أنغام الربابة.. فتيات سودانيات يتفاعلن في الرقص ويتبادلن الأحضان مع الشباب خلال “رحلة” خاصة ويحصلن على أموال طائلة من النقطة

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة واسعة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو تم تصويره من رحلة شبابية أقيمت بإحدى الولايات السودانية.

وأظهر المقطع تفاعل الشباب وبعض الفتيات الحاضرات في الرقص على أنغام “الربابة” التي قام أحد الشباب الحاضرين بعزفها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد دخل الشباب والفتيات في وصلة رقص مثيرة بتيادل “الشبال” والأحضنان بطريقة أغضبت الجمهور والمتابعين للمقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين