وزير الداخلية يزور بنك السودان المركزي

خلال زيارته التفقدية وقف السيد/ خليل باشا سايرين وزير الداخلية أمس على سير عملية استبدال العملة من فئتي الخمسمائة جنيها والألف جنيها بفرع بنك السودان المركزي ببورتسودان وكان في استقباله محافظ بنك السودان المركزي الاستاذ / برعي الصديق علي ونائباه ومدير فرع بورتسودان ورئيس و أعضاء لجنة غرفة العمليات والمتابعة لاستبدال العملة.