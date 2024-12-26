اقتصاد وأعمال
وزير الداخلية يزور بنك السودان المركزي
خلال زيارته التفقدية وقف السيد/ خليل باشا سايرين وزير الداخلية أمس على سير عملية استبدال العملة من فئتي الخمسمائة جنيها والألف جنيها بفرع بنك السودان المركزي ببورتسودان وكان في استقباله محافظ بنك السودان المركزي الاستاذ / برعي الصديق علي ونائباه ومدير فرع بورتسودان ورئيس و أعضاء لجنة غرفة العمليات والمتابعة لاستبدال العملة.
وأشاد سيادته بجهود العاملين ببنك السودان المركزي خاصة والجهاز المصرفي عامة وتفانيهم في انجاح عملية استبدال العملة، وطاف سيادته خلال الزيارة على ادارات البنك وتلقى شرحا وافياً من الادارات المختصة.
سونا