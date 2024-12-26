شاهد بالفيديو.. صينيون يقتحمون حفل زواج سوداني ويشاركون بالرقص على طريقة “العرضة” السودانية وساخرون: (تم تهكير الشعب الصيني بنجاح)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي باعجاب كبير من قبل المتابعين على الصفحات التي قامت بنشره.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع مواطنون صينيون, قاموا بمشاركة صديقهم السوداني, الأفراح في حفل زواج أقيم بإحدى القاعات.

وخطف أحدهم الأضواء بتفاعله في الرقص على طريقة “العرضة” المعروفة في السودان, وسط اعجاب وضحكات الحاضرين.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور, فقد كتب أحدهم ساخراً بعد إظهار الصيني, تعلمه فنون الرقص السوداني: (تم تهكير الشعب الصيني بنجاح).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين