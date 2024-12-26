شاهد بالفيديو.. رغم الخلاف الواضح بين والدته والسلطانة.. نجل الفنانة ندى القلعة “وائل” يرقص بشكل هستيري على أنغام أغنيات الفنانة هدى عربي ومتابعون: (الفن فوق الخلافات)

فاجأ نجل الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان القلعة, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو حظي باهتمام غير مسبوق.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر “وائل” في المقطع وهو يشارك أصدقائه الرقص في إحدى الحفلات.

ورقص نجل الفنانة الشهيرة بطريقة هستيرية وملفتة على أنغام أغنية الفنانة هدى عربي, (ضربوا السلاح).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أشاد عدد كبير من المتابعين بتفاعل “وائل” مع أغنيات الفنانة هدى عربي على الرغم من الخلاف الواضح بين والدته سيدة الغناء والمطربة هدى عربي الملقبة بالسطانة, حيث كتب أحد المعلقين مشيداً: (الفن فوق الخلافات).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين