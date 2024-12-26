مداراتمنوعات

شاهد بالصور.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” تبهر المتابعين بإطلالة ملفتة في جلسة “الجبنة”

2024/12/26
مونيكا جلسة

مونيكا جلسة4

عادت الفنانة السودانية المعروفة مونيكا روبرت, لخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بإطلالة جديدة.

مونيكا جلسة3

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة الملقبة بحسناء الفن السوداني, في جلسة تصوير ملفتة.

مونيكا جلسة2

“مونيكا” استعرضت جمالها بأزياء مثيرة للجدل وهي جالسة أمام القهوة, أو كما يطلق عليها في السودان, “الجبنة” بطقوسها الخالصة والجميلة.

مونيكا جلسة

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل جمهور المطربة ومحبيها الصور بتفاعل كبير مع تعليقات متغزلة في جمال وأناقة الفنانة الحسناء.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/12/26