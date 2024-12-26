شاهد بالصور.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” تبهر المتابعين بإطلالة ملفتة في جلسة “الجبنة”

عادت الفنانة السودانية المعروفة مونيكا روبرت, لخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بإطلالة جديدة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة الملقبة بحسناء الفن السوداني, في جلسة تصوير ملفتة.

“مونيكا” استعرضت جمالها بأزياء مثيرة للجدل وهي جالسة أمام القهوة, أو كما يطلق عليها في السودان, “الجبنة” بطقوسها الخالصة والجميلة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل جمهور المطربة ومحبيها الصور بتفاعل كبير مع تعليقات متغزلة في جمال وأناقة الفنانة الحسناء.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين