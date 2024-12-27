وزيرة الصناعة تعلن قرب وصول البلاد مرحلة الاكتفاء من الدقيق المنتج محليا

أعلنت الأستاذة محاسن على يعقوب، وزير الصناعة المكلف قرب اكتفاء البلاد من الدقيق المنتج محليا، وتفقدت اليوم شركة مطاحن روتانا للدقيق والتي سوف تدخل دائرة الإنتاج في النصف الثانى من شهر يناير القادم بطاقة إنتاجية تبلغ 1000 طن يوميا، و120000 الف طن سعة تخزينية للصوامع.

وأشادت الوزيرة بإدارة مطاحن روتانا ودخولهم للاستثمار فى صناعة الدقيق والصناعات المصاحبة له وان هذا العمل يأتى في توقيت مهم بعد خروج المطاحن في الولايات المتاثرة بالحرب خاصة ولايتى الخرطوم والجزيرة من دائرة الانتاج مما خلق فجوة في توفير سلعة الدقيق.

وأضافت ان دخول مطاحن روتانا دائرة الإنتاج سيسهم بقدر كبير في سد الفجوة داعية الى الاستثمار في قطاع صناعة الدقيق لتغطية الطلب المحلى والاستعداد للتصدير وذلك بفضل السياسات التشجيعية للدولة في إحلال الواردات وتعظيم الصادرات.