بالفيديو.. الجنود كانوا ينادونه “أبونا”.. شاهد آخر ظهور لوالد “حميدتي” بالزي العسكري بمنطقة “الزُرق” قبل هروبه مع قواته بعد اقتحام الجيش والمشتركة

أثار ظهور والد قائد قوات الدعم السريع حمدان دقلو, بالزي العسكري ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن جمهور مواقع التواصل كان قد نشر صور ومقاطع فيديو لحمدان دقلو والد قادة الدعم السريع (حميدتي وعبد الرحيم والقوني).

وكان دقلو, قد ظهر بالزي العسكري وسط الجنود بمنطقة “الزُرق” التي شهدت معركة طاحنة انتهت بسيطرة الجيش والقوات المشتركة عليها بعد هروب حمدان دقلو, وجنوده.

https://www.facebook.com/reel/783911403903303

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن ظهور والد قادة الدعم السريع, بقاعدة “الزُرق”, أكبر وأهم قاعدة للدعم السريع, يعني أهمية المنطقة التي تواجد فيها دقلو.

وظهر جنود الدعم السريع وسط والد حميدتي, وهم ينادونه بقائدنا و “أبونا” وذلك قبل ساعات من المعركة التي حسمها الجيش وأستولى فيها على القاعدة العسكرية الهامة بشمال دارفور.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين